Serikpay Niyazov protagonizó una jornada de ajedrez en Cutral Co

En el barrio Centro Sur

La actividad se desarrolló en el barrio Centro Sur y contó con la participación de personas de distintas edades. El momento destacado fue una sesión de partidas simultáneas con el maestro de ajedrez Serikpay Niyazov.

Durante la tarde de ayer, el barrio Centro Sur de Cutral Co se convirtió en escenario de una jornada dedicada al ajedrez, que reunió a vecinos y aficionados de distintas edades en un espacio de encuentro y participación comunitaria.

La propuesta fue de carácter gratuito y permitió a los asistentes compartir partidas amistosas y disfrutar de una actividad vinculada al deporte mental. La jornada convocó tanto a jugadores con experiencia como a personas interesadas en acercarse a la disciplina.

Uno de los principales atractivos del encuentro fue la presencia del maestro de ajedrez Serikpay Niyazov, quien participó de una sesión de partidas simultáneas. De esta manera, los presentes tuvieron la posibilidad de enfrentarse al referente de la disciplina y poner a prueba sus conocimientos y estrategias frente al tablero.

Asimismo, adelantaron que próximamente se brindarán novedades sobre nuevos encuentros de ajedrez, con el objetivo de continuar generando espacios abiertos para la comunidad de Cutral Co.