El Ballet Folklórico municipal de Cutral Co abrió una convocatoria para nuevos bailarines

Quienes quieran participar deberán poder asistir a los ensayos los lunes y miércoles

El Ballet Folklórico Municipal de Cutral Co abrió una convocatoria para incorporar nuevos integrantes a su elenco, en el marco de una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Cutral Co.

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en formar parte del espacio y contempla una serie de requisitos de disponibilidad y compromiso. Quienes quieran participar deberán poder asistir a los ensayos los lunes y miércoles, de 13:30 a 17 horas, además de contar con disponibilidad para ensayar un fin de semana al mes.

Entre las condiciones establecidas también se solicita total disponibilidad para agendar funciones, compromiso y responsabilidad para asistir a cada uno de los ensayos, y la posibilidad de asumir el compromiso con el espacio desde agosto hasta diciembre de 2026.

Cómo participar

Las personas interesadas deberán enviar un video bailando, de una duración máxima de un minuto, a través de WhatsApp a alguno de los siguientes contactos:

Gabriela Marín: 299 4843200

299 4843200 Emanuel Hernández: 299 5798102

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 14 de agosto.