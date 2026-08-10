Martes sin clases para el turno mañana en Cutral Co y Plaza Huincul por el mal tiempo

Las condiciones climáticas adversas persistirán este martes. Ante este pronóstico, el Consejo Provincial de Educación resolvió la suspensión de las actividades para el turno mañana de este martes.
La suspensión abarca a los establecimientos de todos los niveles y modalidades que dependen del Distrito Educativo Regional 2 de Cutral Co y Plaza Huincul.
La decisión obedece a resguardar la seguridad del alumnado, docentes, trabajadores en general y las propias familias, según se informó oficialmente.