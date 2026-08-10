Vialidad Nacional restringió la circulación de transporte en las rutas nacionales de Neuquén

Desde este lunes a las 18 y se extenderá hasta las 8 del martes 11 de agosto

La medida comenzó a regir este lunes a las 18 y se extenderá hasta las 8 del martes 11 de agosto. La disposición responde a las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia.

Vialidad Nacional informó una restricción preventiva para la circulación de vehículos de transporte de carga y de pasajeros en todas las rutas nacionales de la provincia de Neuquén, debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la región.

La medida comenzó a regir este lunes 10 de agosto a las 18:00 y permanecerá vigente hasta las 8:00 del martes 11 de agosto.

Según se informó, la restricción tiene carácter preventivo y busca reducir los riesgos para los usuarios de las rutas y optimizar los recursos operativos ante el escenario climático.