Habilitaron el paso fronterizo Pino Hachado este martes

La actualización se hizo a media mañana.

Desde las 11 de este martes se dispuso la apertura del paso fronterizo Pino Hachado. La información indica que los equipos están operando en el lugar y hay presencia de hielo en determinados sectores.

A partir de esta apertura, comenzará a habilitarse la salida de camiones varados en todo el corredor. Los primeros que saldrán son los que están en Las Lajas.

Como suele ocurrir, se descomprimirá la situación, pero de forma lenta.

El paso internacional Pino Hachado continúa cerrado este martes, según lo indicó el parte de las 8 horas que emitió Vialidad Nacional.

Se encuentra intransitable. Se indicó que la calzada está con acumulación de hielo y nieve. Hubo una fuerte helada y baja adherencia.

Hay equipos operando en el lugar. El nuevo parte se emitirá a las 10.

La continuidad del cierre por cuestiones meteorológicas de este paso impide el cruce de los más de 500 camiones que están varados en Cutral Co y en Plaza Huincul.

Si bien se mantiene la asistencia por parte de Protección Civil y del sindicato de Camioneros, la seguidilla del temporal obliga a mantener esta situación.

En el lugar también se cuenta con la asistencia del SIEN.