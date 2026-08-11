EPAS informó que Barreales salió de servicio por la tormenta, habrá corte general hoy martes

Es por la tormenta de nieve y lluvia que deja el río Neuquén con muchos residuos sólidos

Desde el EPAS se informó que debido a los altos niveles de turbidez registrados en el lago Los Barreales, el acueducto que abastece a la ciudad se encuentra actualmente fuera de servicio, hasta tanto mejoren las condiciones del agua.

En este contexto, desde Buena Esperanza se encuentra trabajando con una de las plantas de tratamiento disponibles, debido a que aún no es posible habilitar la batería de filtros de la planta antigua.

Por este motivo, se informa que el suministro de agua potable se verá interrumpido este martes 11 de agosto, desde las 12:00 hasta las 18:00 hs.

Se solicita a los vecinos hacer un uso responsable y racional del agua durante este período.