El barrio Centro Sur de Cutral Có organiza festejos por el Día de las Infancias

El próximo domingo 16 de agosto, la sede vecinal del barrio Centro Sur en Cutral Có llevará a cabo una jornada de actividades para celebrar el Día de las Infancias. Según informó el presidente de la institución, José Bernal, el evento comenzará a las 15:00 horas.
La programación para la tarde incluye una chocolatada con tortas fritas y facturas para los asistentes. Además, se contará con la presencia de feriantes, la presentación de una banda musical y actuaciones a cargo de las alumnas de los talleres que funcionan en la sede.
Uno de los puntos destacados de la jornada serán los sorteos, cuya cantidad se ha duplicado respecto a la edición del año anterior. También se prevé la entrega de regalos y sorpresas para los niños y niñas que participen de la celebración.
Para el desarrollo de la actividad, se dispondrá el corte de las calles adyacentes a la sede con la colaboración de personal de tránsito, permitiendo que el festejo se realice sobre la calzada. Bernal extendió la invitación a todos los niños de la ciudad para compartir estas horas de recreación.