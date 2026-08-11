Neuquén Habita: informan la documentación para acceder a los créditos

Entre los principales requisitos se encuentran el plano municipal aprobado o con visado en trámite

El Gobierno de Neuquén informó la documentación técnica que deben presentar las familias que avanzan en el proceso de acceso a los créditos del programa Neuquén Habita, destinados a la construcción, ampliación y refacción de viviendas.

Entre los principales requisitos se encuentran el plano municipal aprobado o con visado en trámite y la Planilla de Cómputo y Presupuesto, que deberá estar firmada por el solicitante y el profesional matriculado y contar con el correspondiente visado profesional.

En el caso de las obras de construcción que superen los 90 metros cuadrados, se deberá identificar la superficie que será financiada por el crédito. Además, cuando el lote se encuentre fuera del ejido municipal, el plano deberá contar con la aprobación de la Dirección Provincial de Tierras.

La documentación requerida y los modelos para realizar la presentación se encuentran disponibles en la Oficina Virtual de Vivienda y Hábitat:

Ingresá a la Oficina Virtual de Vivienda y Hábitat

El programa Neuquén Habita ya supera los 3.400 inscriptos y busca facilitar el acceso a soluciones habitacionales para familias de toda la provincia.