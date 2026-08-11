Paque Este: solicitan a los vecinos informar la ubicación de baches para gestionar reparaciones

Convocatoria difundida en sus redes sociales

La comisión vecinal del barrio Parque Este impulsan una iniciativa destinada a relevar los baches existentes en las calles del barrio, con el objetivo de reunir información y elaborar un pedido de reparación ante las autoridades correspondientes.

A través de una convocatoria difundida en redes sociales, solicitaron a los vecinos que comenten la calle y la altura donde se encuentran los baches, para poder identificar los sectores que presentan mayores inconvenientes.

La propuesta busca sumar datos aportados por la comunidad y contar con un relevamiento de la situación de las calles del sector. Desde la comisión destacaron la importancia de la participación vecinal para detectar los puntos que requieren intervención.