Qué dice el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó cuál es el pronóstico para este miércoles en la comarca petrolera.
Para hoy, la temperatura máxima será de 7° Centígrados y la mínima de 3° Centígrados bajo cero hacia la noche.
El viento se presentará del este a 22 kilómetros en el día con ráfagas de 29 kilómetros; para la noche, rotará al nordeste a 21 kilómetros con ráfagas de 40 kilómetros.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y para la noche se cubrirá.
Para el jueves, la temperatura máxima será de 11° y la mínima de 7° Centígrados.