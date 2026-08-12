Empresa de la construcción fue multada por la Municipalidad tras tirar agua sin tratar al río Neuquén

Fue una constructora que alegó se trataba de agua con tierra de un pozo

La grave situación ambiental ocurrió en Neuquén capital. Un vecino que vive cerca del río Neuquén, en la zona de la calle Figueroa Alcorta, grabó un video en el que se veía un camión tirar agua color marrón hacia el cauce.

El video llegó al municipio de Neuquén, que identificó al camión y a la empresa constructora que había generado el agua sin tratar.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, explicó que el hecho se registró a partir de las imágenes con las que se logró identificar al camión, perteneciente a una empresa constructora que trabaja en una UTE vinculada a una obra en la ciudad.

Ante esta situación, el municipio convocó a la empresa al lugar para que explicara el procedimiento realizado y determinara qué sustancia había sido vertida. Según informó la firma, se trataría de agua proveniente de un pozo de una obra, con presencia de tierra, lo que explicaría la coloración observada.

El municipio multará a una empresa constructora tras haber descargado líquidos en el cauce del río Neuquén. La compañía responsable podría pagar hasta 15 millones de pesos además de pagar por los análisis del agua que deberán realizarse y la remediación de la zona. El monto dependerá del daño producido.

“Recibimos un video muy grave de una situación que se dio en el río Neuquén, sobre el final de calle Figueroa Alcorta, donde se ve un camión aguatero descargando un líquido marrón al cauce del río Neuquén. Esto no se puede hacer de ninguna manera”, señaló Baggio.

De todos modos, Baggio remarcó que “más allá de la explicación que pueda dar la empresa, nosotros hacemos la intervención y la sanción, es decir, la contravención y la multa ambiental por haber realizado una acción de estas características”.

En este sentido, el funcionario detalló que se solicitarán muestras en distintos puntos del río, incluyendo sectores ubicados hasta 3.000 metros aguas abajo del lugar donde se produjo el vertido. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio habilitado que pueda certificar los resultados, mientras que el Municipio tendrá a su cargo la auditoría del procedimiento.

“La empresa ha tomado la decisión de venir a notificarse y aceptar la contravención”, informó Baggio.El subsecretario de Medio Ambiente explicó que las sanciones ambientales fueron endurecidas recientemente a partir de la modificación del régimen municipal de Faltas y su reemplazo por el Código de Convivencia.

Desde el Municipio se destacó además la importancia de la participación ciudadana para detectar y denunciar este tipo de situaciones, ya que el registro aportado por el vecino permitió identificar rápidamente al vehículo e iniciar la intervención correspondiente.