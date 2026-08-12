Autorizaron ceder el terreno a Provincia para construir la pileta municipal en Plaza Huincul

Fue aprobado por unanimidad.

En la sesión de este martes, el Deliberante aprobó una ordenanza que habilita ceder el terreno al gobierno provincial para la construcción de un natatorio municipal.

El proyecto fue presentado por el Ejecutivo municipal y fue tratado por las y los concejales que estuvieron en la sesión.

El futuro natatorio municipal se ejecutará en un sector del parque perito Moreno. Se informó que esta obra permitirá ofrecer la actividad deportiva durante todo el año.

Se facilitará el uso a las escuelas, clubes e instituciones. Además de la enseñanza de la natación y otras actividades para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Se trata de una superficie de 7 mil metros cuadrados en la fracción 5 del parque Perito Moreno. La ordenanza pide la autorización para que el terreno sea cedido al gobierno provincial para la ejecución de la pileta semiolímpica.

Se recordó que esta obra formó parte del anuncio que el gobernador Rolando Figueroa hizo en el aniversario de la ciudad en abril pasado.

La única observación que hizo el concejal Fernando Doroschenco (FyPN) fue consultar por qué el terreno donde se construirá se debe ceder al gobierno provincial. De todos modos, lo avaló al igual que el resto del cuerpo.

“Es una obra para la ciudad y que estará en el lugar donde tiene que estar que es el parque Perito Moreno”, agregó el presidente del Deliberante, Daniel Vidondo. El cuerpo, por unanimidad, lo respaldó.