Representantes de Cutral Co y Plaza Huincul confirmados para la 55° Vuelta de la Manzana

En total son 8 los binomios de la comarca que participarán

El Rally Regional publicó la nómina de inscriptos para la 55° edición de la Vuelta de la Manzana. El listado oficial incluye a diversos binomios de la zona que competirán en diferentes categorías de la prueba.

De la ciudad de Cutral Co, se registraron las siguientes tripulaciones:

  • Marcelo Martínez y Marcelo Martínez en la categoría RC5L con un Fiat Palio.
  • Jeremías Tieri y Daniel Rubio en la clase RC5 con un Ford Fiesta Kinetic.
  • Lautaro Angeloni y Marcos Nuñez en la clase RC5 con un Ford Fiesta Kinetic.
  • Matías Avila y Ezequiel Rebolledo en la clase RC5 con un Ford Fiesta Kinetic.
  • Orlando Wircaleo y Dario Gutierrez en la categoría A8 con un VW Gol Trend.
  • Claudio Bustos y Débora Vazquez en la clase A6 con un Ford Fiesta.

Por su parte, los representantes de Plaza Huincul son:

  • Diego Orellana y Pablo Orellana en la clase RC5 con un Ford Fiesta.
  • Alejandro Avila y Luis María De Elias en la clase RC5 con un Ford Fiesta.