Representantes de Cutral Co y Plaza Huincul confirmados para la 55° Vuelta de la Manzana

El Rally Regional publicó la nómina de inscriptos para la 55° edición de la Vuelta de la Manzana. El listado oficial incluye a diversos binomios de la zona que competirán en diferentes categorías de la prueba.
De la ciudad de Cutral Co, se registraron las siguientes tripulaciones:
- Marcelo Martínez y Marcelo Martínez en la categoría RC5L con un Fiat Palio.
- Jeremías Tieri y Daniel Rubio en la clase RC5 con un Ford Fiesta Kinetic.
- Lautaro Angeloni y Marcos Nuñez en la clase RC5 con un Ford Fiesta Kinetic.
- Matías Avila y Ezequiel Rebolledo en la clase RC5 con un Ford Fiesta Kinetic.
- Orlando Wircaleo y Dario Gutierrez en la categoría A8 con un VW Gol Trend.
- Claudio Bustos y Débora Vazquez en la clase A6 con un Ford Fiesta.
Por su parte, los representantes de Plaza Huincul son:
- Diego Orellana y Pablo Orellana en la clase RC5 con un Ford Fiesta.
- Alejandro Avila y Luis María De Elias en la clase RC5 con un Ford Fiesta.