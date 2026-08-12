Encuentro de vóley formativo en el gimnasio Atardecer Feliz

El gimnasio Atardecer Feliz de Plaza Huincul fue sede, durante el pasado fin de semana, de un encuentro de vóley destinado a categorías formativas.
La actividad contó con la participación de la Escuela Municipal de Plaza Huincul y la Escuela Municipal de Cutral Co. En total, asistieron alrededor de 50 niños y niñas, quienes estuvieron acompañados por sus familias durante el desarrollo de los partidos.
Este tipo de jornadas permiten la integración entre las escuelas municipales de ambas localidades y el desarrollo deportivo de los jóvenes en la región.