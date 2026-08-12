Encuentro de vóley formativo en el gimnasio Atardecer Feliz

Reunió al rededor de 50 jovenes de ambas ciudades

El gimnasio Atardecer Feliz de Plaza Huincul fue sede, durante el pasado fin de semana, de un encuentro de vóley destinado a categorías formativas.

La actividad contó con la participación de la Escuela Municipal de Plaza Huincul y la Escuela Municipal de Cutral Co. En total, asistieron alrededor de 50 niños y niñas, quienes estuvieron acompañados por sus familias durante el desarrollo de los partidos.

Este tipo de jornadas permiten la integración entre las escuelas municipales de ambas localidades y el desarrollo deportivo de los jóvenes en la región.