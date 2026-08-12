Cutral Co construirá 150 nuevas viviendas mediante un convenio con provincia

La primera etapa contempla 49 viviendas de 59 metros cuadrados.

El intendente Ramón Rioseco y el gobernador Rolando Figueroa firmaron un acuerdo para avanzar con el cofinanciamiento de un plan habitacional. La primera etapa contempla 49 viviendas de 59 metros cuadrados.

Cutral Co avanzará con la construcción de 150 nuevas viviendas a partir de un convenio de cofinanciamiento firmado entre el intendente Ramón Rioseco y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

El acuerdo establece una primera etapa de 49 unidades habitacionales, mientras que las 101 viviendas restantes serán incorporadas posteriormente mediante un nuevo convenio, según anticipó el jefe comunal.

Las primeras viviendas tendrán una superficie de 59 metros cuadrados y estarán distribuidas en cocina-comedor, baño y dos dormitorios. El proyecto también contempla la ejecución de las conexiones domiciliarias de agua potable, cloacas, gas y electricidad.

Aporte provincial y ejecución municipal

Rioseco destacó el esquema de trabajo acordado con la Provincia y precisó que el financiamiento contempla un 60% de aporte provincial, a través de ADUS, mientras que el 40% restante estará a cargo del Municipio mediante la ejecución de las obras.

“Estamos trabajando muy bien y en los próximos días comenzaremos con la construcción concreta de estas primeras viviendas”, señaló el intendente.

El jefe comunal también confirmó que se prevé avanzar en los próximos días con la firma del convenio correspondiente a las 101 unidades restantes, con el objetivo de completar el proyecto de 150 viviendas para la ciudad.

El plan habitacional permitirá ampliar la oferta de viviendas destinadas a familias de Cutral Co y forma parte de la articulación entre el Municipio y el Gobierno provincial para avanzar en soluciones habitacionales e infraestructura básica.

La primera etapa, correspondiente a las 49 viviendas, será el punto de partida de un proyecto que prevé alcanzar las 150 unidades habitacionales una vez completados los acuerdos de financiamiento y ejecución.