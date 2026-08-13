Avanza la semana y qué anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- anunció el pronóstico para este jueves en la comarca petrolera con cielo cubierto.
Para hoy, la temperatura máxima será de 10° Centígrados y la mínima de 8° Centígrados hacia la noche.
El viento se presentará del noreste a 36 kilómetros en el día con ráfagas de 44 kilómetros; para la noche, se mantendrá del mismo sector a 33 kilómetros con ráfagas de 55 kilómetros.
El cielo estará cubierto en el día y la noche.
Para el viernes, la mínima será de 10° Centígrados y la máxima de 13°.