Abrieron las inscripciones para el Festival Ciclístico en Cutral Co

La jornada se realizará el 23 de agosto

El próximo domingo 23 de agosto se llevará a cabo el Festival Ciclístico Día del Niño en la pista de ciclismo de Cutral Co, ubicada sobre calle Manuel Savio.

La jornada comenzará a partir de las 9:00, con competencias destinadas a todas las categorías, convocando a ciclistas y familias a disfrutar de una propuesta deportiva y recreativa.

En tanto, de 13:00 a 15:00, se desarrollarán las actividades correspondientes a las categorías infanto juveniles, que contarán con inscripción gratuita y un festejo especial por el Día del Niño.

La propuesta busca promover la práctica del ciclismo y generar un espacio de encuentro para niños, jóvenes y familias de la comunidad.

Las personas interesadas en participar podrán completar la inscripción a través del formulario habilitado para la actividad. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-gyzAhb3UBAPGNOFAvbBmwvflPfylanewW1-fPKIlryUymQ/viewform