Recuperaron en Cutral Co una bicicleta denunciada como robada

Personal del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Co y Plaza Huincul recuperó una bicicleta que había sido denunciada como robada, durante un procedimiento realizado en Cutral Co.
El operativo se llevó a cabo cuando los efectivos identificaron a un hombre que circulaba en una bicicleta y no contaba con la documentación correspondiente del rodado.
Ante esta situación, el personal policial verificó el número de cuadro de la bicicleta y constató que registraba una denuncia por robo.
La bicicleta fue secuestrada y trasladada para continuar con las actuaciones correspondientes, mientras que el hombre quedó a disposición de la comisaría Nº 15.