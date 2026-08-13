Recuperaron en Cutral Co una bicicleta denunciada como robada

El hombre quedó a disposición de la comisaría N.º 15.

Personal del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Co y Plaza Huincul recuperó una bicicleta que había sido denunciada como robada, durante un procedimiento realizado en Cutral Co.

El operativo se llevó a cabo cuando los efectivos identificaron a un hombre que circulaba en una bicicleta y no contaba con la documentación correspondiente del rodado.

Ante esta situación, el personal policial verificó el número de cuadro de la bicicleta y constató que registraba una denuncia por robo.

La bicicleta fue secuestrada y trasladada para continuar con las actuaciones correspondientes, mientras que el hombre quedó a disposición de la comisaría Nº 15.