Realizaron una nueva capacitación de Newcom en Plaza Huincul

Se realizó en Plaza Huincul una capacitación de Newcom destinada a técnicos, profesores y jugadores de la disciplina, con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos para el perfeccionamiento de la práctica deportiva.
La jornada se desarrolló de manera articulada con la secretaría de Deportes de la provincia de Neuquén y contó con la participación de alrededor de 40 personas vinculadas al Newcom.
Durante el encuentro, los participantes pudieron incorporar nuevos recursos y conocimientos orientados a fortalecer tanto la formación como el desarrollo de esta disciplina, que continúa creciendo en la región.