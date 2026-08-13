Realizaron una nueva capacitación de Newcom en Plaza Huincul

Contó con la participación de alrededor de 40 personas vinculadas al deporte

Se realizó en Plaza Huincul una capacitación de Newcom destinada a técnicos, profesores y jugadores de la disciplina, con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos para el perfeccionamiento de la práctica deportiva.

La jornada se desarrolló de manera articulada con la secretaría de Deportes de la provincia de Neuquén y contó con la participación de alrededor de 40 personas vinculadas al Newcom.

Durante el encuentro, los participantes pudieron incorporar nuevos recursos y conocimientos orientados a fortalecer tanto la formación como el desarrollo de esta disciplina, que continúa creciendo en la región.