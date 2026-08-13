Vaca Muerta: dos nuevos sismos fueron registrados cerca de operaciones de Chevron en El Trapial

Los movimientos fueron detectados y calculados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Los movimientos tuvieron magnitudes de 2,8 y 2,6 y fueron registrados por el INPRES los días 6 y 12 de agosto. No hubo reportes de percepción por parte de la población. Con estos eventos, ya son 57 los sismos registrados en Neuquén durante 2026.

El Observatorio de Sismicidad Inducida informó el registro de dos nuevos movimientos sísmicos en la provincia de Neuquén, cuyos epicentros se ubicaron en las inmediaciones del área El Trapial, donde se desarrollan operaciones de explotación de hidrocarburos no convencionales.

El primero de los eventos ocurrió el jueves 6 de agosto y alcanzó una magnitud de 2,8 ML, con una profundidad focal de 6 kilómetros. De acuerdo con los datos difundidos, el epicentro se ubicó a unos 35 kilómetros al sur de Rincón de los Sauces.

El segundo movimiento se registró el miércoles 12 de agosto a las 13:52, con una magnitud de 2,6 ML y una profundidad de 5 kilómetros.

Según el Observatorio, ambos epicentros se localizaron próximos a sectores donde se desarrollan actividades de extracción de hidrocarburos no convencionales en el área El Trapial, cuya concesión es operada por Chevron Energía SRL.

Los movimientos fueron detectados y calculados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).