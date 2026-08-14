Cutral Co: cambió la ordenanza que regula a las asociaciones vecinales

Fue respaldada por mayoría de los ocho concejales presentes.

El Concejo Deliberante aprobó el cambio de los términos de la ordenanza que regula el funcionamiento de las asociaciones vecinales. Fue por siete votos a favor del oficialismo, uno en contra y hubo una ausencia.

La nueva ordenanza que deroga a todas las anteriores consta de 52° artículos y especifica el funcionamiento, la renovación de las autoridades y todo lo relacionado a la actividad barrial.

La ordenanza ahora derogada es la 2519 de 2016. El proyecto que envió el intendente Ramón Rioseco tuvo algunas modificaciones de forma desde la comisión de Gobierno.

Todo el articulado fue leído y antes de votarlo, los concejales pudieron brindar sus fundamentos. El edil Pérez (La Libertad Avanza) planteó sus objeciones. “Esta es una nueva ordenanza”, dijo y señaló que “no queda nada de la anterior”. Aclaró que está de acuerdo en ordenar, pero las modificaciones que se plantean son de fondo y no de forma.

Una de las primeras objeciones fue la extensión del actual mandato (se debía votar en este año) hasta el 1 de octubre de 2027. “No hay motivo por el que se prorroga, eso no lo dicen”. Otra de los cuestionamientos fue la herramienta de intervención a la conducción y que sea una sola persona la que esté al frente y; finalmente, el cambio en el sistema de designación de los cargos porque desde la presidencia hasta la tesorería (cuatro) serán para la lista ganadora. Solo las vocalías se regirán por el sistema D’Hont.

Los artículos cuestionados fueron el 29°, 30°, 31° y el 50°. Pérez dijo que si se consideraba las modificaciones y propuestas que él presentaba, que votaba a favor.

Desde el oficialismo, fue Fabián Godoy (MID) el encargado de fundamentar a favor de la nueva norma. Refirió que la intervención a una asociación vecinal es “el útimo escalón” al que se llega y que la extensión del mandato (de dos años) permite el tiempo justo para organizarse.

Finalmente, el presidente del cuerpo Jesús San Martín, tomó la propuesta del cambio de nombre en la ordenanza que sugirió Pérez y puso a votación. Tanto en general como en particular fue aprobada por San Martín, Jesica Rioseco, Hugo Deisner, Elida González, Godoy, Plinio Rubilar y Maximiliano Navarrete. Pérez lo hizo en contra. Estuvo ausente María Elena Paladino.