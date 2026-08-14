Realizarán una nueva edición de la feria “Punto Artesano” en Cutral Co

En la Casa de la Historia de Cutral Co

Este domingo 16 de agosto se llevará a cabo una nueva jornada de la feria “Punto Artesano: Hecho a Mano” en la ciudad de Cutral Co. El evento tendrá lugar en las instalaciones de la Casa de la Historia, ubicada en la intersección de Sáenz Peña y Ruta Nacional N° 22.

La actividad se desarrollará en el horario de 15:00 a 19:30. Según se informó, el objetivo de este espacio es promover y visibilizar la producción de los artesanos y emprendedores locales.

La organización confirmó que la entrada será libre y gratuita para todo el público interesado en asistir a la jornada.