Cutral Co: Declararon culpables a los acusados por los homicidios de Piovesan y Riquelme

Lo determinó un jurado popular en la última etapa del juicio. En otra audiencia se determinará qué cantidad de años deberán purgar en la cárcel.

Un jurado popular declaró hoy culpables a Carlos Andrés de la Vega y Juan José Canihuan por el homicidio de Nicolás Piovesan y Junior Riquelme, cometido el 26 de agosto de 2025 en el barrio Nehuen Che de Cutral Co.

La decisión fue adoptada esta tarde, luego de una deliberación que se extendió durante aproximadamente dos horas. Ambos fueron declarados responsables por homicidio.

En cuanto a las agravantes, el jurado votó, en el caso del primer imputado, 10 votos a 2 por el uso de arma de fuego y por unanimidad por la alevosía. Respecto del segundo, la votación fue 10 a 2 por el uso de arma de fuego y 11 a 1 por la alevosía.

El juicio comenzó el lunes y se desarrolló durante toda la semana. En la jornada de hoy se concretaron los alegatos de cierre.

En la audiencia de hoy, el fiscal jefe Gastón Liotard solicitó al jurado que declarara culpables a ambos imputados por los delitos atribuidos en la acusación y sostuvo que, a lo largo del debate, el Ministerio Público Fiscal había probado su responsabilidad penal.

Luego expusieron las defensas y, tras las instrucciones impartidas por la jueza técnica Vannesa Macedo Font, el jurado pasó a deliberar.

Qué dijo la fiscalía

Liotard, acompañado por el fiscal del caso Federico Cuneo, sostuvo durante el juicio que Piovesan conducía una motocicleta y Riquelme viajaba como acompañante cuando fueron perseguidos por un Volkswagen Gol en el que circulaban De la Vega y Canihuan.

Según la acusación, mientras las víctimas transitaban por calle Rosembrok, los acusados efectuaron disparos con intención de causarles la muerte. Riquelme cayó de la motocicleta en la intersección con Agrimensor Baka y, unos metros más adelante, también cayó Piovesan.

La fiscalía acreditó que Piovesan recibió tres disparos de arma de fuego, todos por la espalda, y que una de esas lesiones comprometió órganos vitales y le provocó la muerte. Riquelme sufrió dos heridas de arma de fuego, una de ellas en el cuello, que le ocasionó una lesión vascular mortal.

El jurado declaró a ambos acusados culpables de dos hechos de homicidio doblemente agravado por el uso de armas de fuego y por mediar alevosía, en calidad de coautores.

Tras conocerse el veredicto, la jueza Macedo Font informó que en una audiencia posterior se determinará la pena que deberá cumplir cada uno de los condenados. Es decir la cantidad de años que purgarán en la cárcel.