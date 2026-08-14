Empresas locales reciben financiación del ENIM

Se trata de Farmacia Lincoln, El Pampeano y la profesional Cintia Sánchez

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Cutral Co se resolvió dar financiación a la empresa local Lincoln Bussines, dedicada a la venta de medicamentos en farmacias, a El Pampeano, dedicada a servicios petroleros y a la profesional Cintia Sánchez.

Los tres créditos superaban los 5 millones de pesos y por ello debían pasar por el Concejo Deliberante. Ahora ese monto se elevó a 30 millones de pesos.

Con esta decisión, se le otorgó financiación porque se consideró que el acceso al crédito posibilita la mejora en la actividad de cada uno, en los servicios que presta, y en la generación de mano de empleo local.

Por mucho tiempo se le reprochó al ENIM, ente que administra los fondos provenientes del yacimiento El Mangrullo, que no otorgaba créditos locales, tendencia que se modificó en los últimos años cuando los beneficiarios de crédito mayoritariamente corresponden a empresas y emprendimientos de Cutral Co y Plaza Huincul.

Los créditos aprobados también deben parar por el Concejo Deliberante de Plaza Huincul para que puedan ser efectivos.