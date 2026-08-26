Declaran culpable al hombre que mató a Tomás Villagra, en Añelo

El juez convalidó un acuerdo entre fiscalía, querella y defensa, por lo que Emanuel Ortega fue declarado culpable de homicidio simple

Se trata de Emanuel Seferin Ortega que reconoció ante un juez haber matado a Villagra a golpes con una llave cruz en diciembre de 2025. ¿El motivo? Un incidente vial menor. El juez convalidó el acuerdo llegado entre fiscalía y defensa y restará conocer la pena de prisión por el cargo de homicidio simple.

El acuerdo fue presentado durante una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial y homologado por un juez de garantías. La fiscal Sola detalló que durante la investigación se incorporaron registros de cámaras de seguridad, testimonios de personas que presenciaron la agresión, prendas de vestir y calzado secuestrados a los involucrados y la llave cruz utilizada en el ataque.

Además, la fiscalía solicitó que en la audiencia de determinación de la pena intervenga un tribunal colegiado, debido a que la pretensión punitiva es superior a tres años de prisión. La querella particular, en representación de la familia de la víctima, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal.

El hecho

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho fue cometido el 6 de diciembre de 2025, alrededor de las 6:20, en inmediaciones de las calles Bajada de las Patrias y Aguada del Pato, en Añelo.

Previamente se había producido un incidente vial entre una camioneta Chevrolet S-10, en la que circulaba Villagra, y un Peugeot 208 en el que se trasladaban Ortega y otro hombre.

Según la acusación, luego del choque, los ocupantes del Peugeot siguieron a la camioneta hasta alcanzarla. Ortega tomó una llave cruz del baúl y, junto al otro involucrado, se dirigió hacia el vehículo en el que estaba la víctima. El acompañante abrió la puerta del conductor y sacó a Villagra, mientras Ortega lo golpeó con la llave cruz en la cabeza y la parte superior de la espalda.

Como consecuencia de la agresión, Villagra cayó al suelo y sufrió un traumatismo de cráneo grave que le provocó la muerte.

Villagra fue encontrado muerto al lado de la camioneta que conducía. Luego fue cuerpo fue trasladado hacia la ciudad de Cutral Co donde hubo un velatorio y finalmente fue enterrado en el cementerio de El Sauce, cerca de Picún Leufú, por decisión familiar.

Partícipe secundario

El otro involucrado en el hecho, Agustín Maximiliano Celina Garrido, había resuelto previamente su situación procesal mediante un procedimiento abreviado. En esa oportunidad fue declarado penalmente responsable por el mismo delito, aunque en carácter de partícipe secundario, y condenado a cuatro años de prisión.