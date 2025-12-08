Velan al joven de Cutral Co que fue asesinado en Añelo

Dos hombres de 28 años están acusados de matarlo porque les chocó el auto

Mientras la familia es acompañada por familiares y seres queridos, la policía detuvo a dos hombres de 28 años por la muerte de Tomas Nehuen Villagra, asesinado tras una discusión de tránsito.

Se informó que sus restos son velados en Cutral Co y luego serán trasladados hacia Picún Leufú para su sepultura.

El violento descenlace ocurrió el sábado pasado por la mañana, cuando Villagra salía de un local nocturno de la localidad de Añelo y se retiraba con su camioneta S10 cuando tuvo un incidente vial con un Peugeot 208.

Los dos jóvenes acusados quedaron detenidos mientras se realiza la investigación. Ayer se hizo la audiencia de formulación de cargos.

La fiscalía explicó al juez que a las 6.20 de la mañana del sábado, en la zona de las calles Bajada de las Patrias y Aguada del Pato se produjo el accidente de tránsito que generó la violenta muerte.

Los investigadores consiguieron establecer que un hombre identificado con las iniciales E.S.O manejaba y A.M.C.G iba de acompañante, mientras que una mujer permanecía en el asiento trasero.

La fiscal del caso relató que tras el incidente vial, los acusados salieron a buscar a la camioneta hasta que la alcanzaron y ambos ocupantes del auto se bajaron y comenzaron a gritarle a la víctima. “Me chocaste el auto”, le dijo uno a la víctima, según relataron testigos.

Luego, E.S.O tomó una llave cruz del baúl y junto a A.M.C.G fueron hacia el vehículo en el que estaba la víctima: A.M.C.G abrió la puerta del conductor, sacó a Villagra de la camioneta y mientras lo sostenía de la ropa, E.S.O comenzó a golpearlo con la llave cruz en la zona de la cabeza y la parte superior de la espalda.

“Como resultado de la agresión la víctima cayó al suelo de manera inmediata y falleció debido a un traumatismo de cráneo grave”, detalló la asistente letrada.

El delito que les atribuyeron a los dos imputados fue homicidio simple, en calidad de coautores.

Entre la prueba recolectada en la investigación, figuran imágenes de cámaras de seguridad, así como el secuestro de calzado y ropa de los acusados y la llave cruz utilizada en el hecho, que tenía manchas de sangre. También relatos de diferentes testigos que vieron la agresión.

Como medida cautelar, desde el MPF se requirió que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva por seis meses por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Cristian Piana, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por un plazo de seis meses.