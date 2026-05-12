Habrá corte de agua para la zona norte de Plaza Huincul

Será desde la medianoche y es posible que concluyan a las 14 del miércoles.

Desde el municipio de Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Servicios Públicos, se informó que desde las 00:00 h del miércoles 13 de mayo se procederá a realizar un corte programado en la red de agua potable que abastece a la zona norte de Plaza Huincul.

En este sentido, indicó que la interrupción en el suministro alcanzará a los barrios Central, Norte, Uno y Parque Industrial; y se extenderá hasta las 14:00 horas por lo que se recomienda a la comunidad tomar los recaudos necesarios para evitar el desabastecimiento.

Se indicó que el corte responde a una tarea de recambio en la cañería troncal por material nuevo y de mayor resistencia, en reemplazo de la línea existente que presenta pérdidas constantes e inconvenientes en el normal suministro de agua potable en Plaza Huincul.