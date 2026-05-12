Continúa la atención odontológica en el centro de Salud de Plaza Huincul

En el barrio Otaño

El servicio de odontología del centro de Salud del barrio Otaño retomará la atención a la comunidad desde este miércoles 13 de mayo, en el horario de 8 a 20 horas, con profesionales designados para cada jornada.

De acuerdo al cronograma informado, este miércoles atenderá el odontólogo Fernando Morell, mientras que el jueves 14 de mayo la atención estará a cargo de la odontóloga Andrea Ramírez.

La propuesta busca garantizar el acceso a la atención odontológica para vecinos y vecinas, ofreciendo asistencia en un amplio horario durante la jornada.