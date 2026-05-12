Cutral Co: lanzan la capacitación “Conectados para Servir” para iglesias

Entre los ejes de formación se incluyen módulos de sonido, multimedia, y el uso de herramientas digitales.

La subsecretaría de Familia y Culto, junto a la Municipalidad de Cutral Co, anunció la apertura de inscripciones para la capacitación “Conectados para Servir”, una propuesta formativa destinada a integrantes de iglesias de diferentes credos que buscan fortalecer sus conocimientos en herramientas de sonido y producción multimedia.

El programa tiene como objetivo brindar recursos prácticos para mejorar la comunicación y el desarrollo de actividades audiovisuales en espacios religiosos, incorporando contenidos vinculados al manejo de sonido, edición de contenidos y diseño digital.

Entre los ejes de formación se incluyen módulos de sonido, multimedia, y el uso de herramientas digitales como CapCut y Canva, ampliamente utilizadas para la creación de material audiovisual.

La capacitación estará a cargo de Chino Arévalo, responsable del área de sonido, y Victoria Páez, quien dictará el módulo de multimedia.

El inicio del curso está previsto para el lunes 1 de junio y se dictará en la sede del Barrio Centro Sur, ubicada en calle Elordi 28.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de los números 299 404 1077 y 299 484 1028.