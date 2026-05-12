Cutral Co: el CO.MU.NAF promueve la participación juvenil en el barrio Pampa

Destinada a niñas, niños y adolescentes.

Este viernes 15 de mayo se realizará una nueva jornada de “El Co.Mu.NAF en tu barrio”, una iniciativa del Concejo Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia destinada a niñas, niños y adolescentes del barrio Pampa.

La propuesta busca generar espacios de escucha, intercambio y participación, donde las juventudes puedan expresar ideas, opiniones y aportes para pensar mejoras en su comunidad.

La actividad se desarrollará a las 9 horas en el Polideportivo del barrio Pampa, ubicado en Maestros Neuquinos y Elordi.