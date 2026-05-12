Plaza Huincul abre inscripciones para capacitación en panadería artesanal

El curso tendrá una duración de cuatro meses y contará con cupos limitados.

Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para el curso práctico de elaboración artesanal de panadería con masa madre, una propuesta de capacitación orientada tanto a personas interesadas en aprender técnicas de panificación como a quienes buscan desarrollar un emprendimiento gastronómico.

La formación comenzará el próximo 22 de mayo y se dictará todos los viernes, en el horario de 9 a 11 horas, en la subsecretaría de Capacitación local. El curso tendrá una duración de cuatro meses y contará con cupos limitados. Las inscripciones y consultas pueden realizarse al teléfono 2995771908.