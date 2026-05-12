Explosión en NAO: todos los acusados fueron declarados “no culpables”

Los cinco imputados quedaron libres de responsabilidad por la muerte de los tres trabajadores

Hay indignación entre los familiares de Víctor Herrera, Gonzalo Medina y Fernando Jara tras escuchar lo resuelto por el tribunal tras casi un mes de audiencias públicas orales.

Los tres trabajadores fallecieron tras la explosión en la refinería de NAO Combustibles, en septiembre de 2022.

La jueza Vanessa Macedo Font fue la encargada de dar a conocer el veredicto. Sostuvo que, de acuerdo al análisis del tribunal, “los acusadores no lograron probar la causa de la explosión tal y como la describieron en la plataforma fáctica” y consideraron que “de la prueba producida en juicio no se manifiesta el dolo eventual afirmado por fiscalía y querella”.

Leandro Borgonovo, por su lado, hizo una distinción con la causa en la que se juzgó a los responsables de la explosión de la escuela en Aguada San Roque: “Aquella era una obra pública y esta no, y en aquella obra quien realizó el trabajo no se encontraba habilitado para ellos”.

A este juicio llegaban cinco imputados acusados por estrago doloso agravada por el resultado de muerte

Guido Torti (jefe de planta).

Silvio Saibene (jefe de mantenimiento).

Gimena Brillo (licenciada en Seguridad e Higiene).

Natalia González (técnica en Seguridad e Higiene)

Alfredo Eduardo Novaro (auditor externo)

Mientras que Rodrigo Arias, gerente general con sede en Buenos Aires: tuvo suspensión de juicio a prueba por un año y seis meses y Ángel Obreque (jefe de producción), también estaba acusado por estrago culposo, pero fue sobreseído.

Luego de lo explicado por los jueces, una de las hijas de Herrera le dijo a los jueces “entonces quién mató a mi papá?”. Hubo dolor en la sala.