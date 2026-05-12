Emoción: Matías Takara volvió a vestir la camiseta de Alianza

Se emocionó al volver al club y dedicó la victoria a sus seres queridos

El futbolista Matías Takara concretó su retorno a Alianza de Cutral Co luego de formar parte del club Don Bosco. El jugador se incorporó al plantel después de la segunda fecha del torneo, una vez resuelta la situación de su pase entre ambas instituciones.

En declaraciones posteriores al encuentro, Takara manifestó que su intención era volver al club donde desarrolló gran parte de su trayectoria. “De que volví, volví a respirar; estoy en mi casa”, expresó el defensor, quien también manifestó su agradecimiento hacia Don Bosco por el tiempo transcurrido en dicha entidad.

Respecto al desarrollo del partido, el jugador señaló que su participación estuvo en duda hasta último momento. Describió un trámite complejo debido a las imprecisiones y al estado del campo de juego, factores que dificultaron el control del balón.

Según su análisis, la expulsión de un rival permitió que el equipo encontrara más espacios y mayor confianza para generar juego. Al finalizar, el futbolista dedicó el resultado a su esposa, hija y al resto de su familia, con una mención especial a la memoria de su hermana.