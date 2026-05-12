Plaza Huincul: reforzarán la seguridad y patrullajes en la zona de chacras

Durante la jornada participaron cerca de 25 vecinos, quienes plantearon diversas inquietudes vinculadas a la seguridad en el área rural

Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y mejorar la seguridad rural, autoridades policiales y vecinos de la zona de chacras de Plaza Huincul mantuvieron una reunión este lunes por la tarde en la Comisión de Fomento del sector.

El encuentro fue encabezado por el coordinador de la dirección Seguridad de la Comarca Cutral Co y Plaza Huincul, comisario inspector Roberto Fuentes, acompañado por autoridades policiales de la región y representantes vecinales.

Durante la jornada participaron cerca de 25 vecinos, quienes plantearon diversas inquietudes vinculadas a la seguridad en el área rural, entre ellas la necesidad de reforzar controles y optimizar la respuesta ante situaciones sospechosas o emergencias.

En ese marco, las autoridades presentaron el funcionamiento de la aplicación Neuquén Te Cuida, una herramienta destinada a mejorar la comunicación directa entre la comunidad y la Policía mediante alertas y reportes.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se resolvió incrementar los patrullajes preventivos en la zona y avanzar en la implementación de un Grupo de Alerta Temprana, iniciativa orientada a agilizar el intercambio de información y fortalecer el trabajo coordinado entre vecinos e instituciones.