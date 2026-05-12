Picún Leufú celebrará una nueva edición de la Noche de los Museos

La jornada se desarrollará el próximo domingo 17 de mayo

La Municipalidad de Picún Leufú, a través de la subsecretaría de Turismo, realizará una nueva edición de la Noche de los Museos, una propuesta cultural que busca acercar a la comunidad al patrimonio local mediante actividades vinculadas al arte, la ciencia y la tecnología.

La jornada se desarrollará el próximo domingo 17 de mayo, de 18 a 22 horas, en el Museo Municipal de Picún Leufú, con entrada libre y gratuita.

Entre las principales actividades programadas se encuentra la muestra itinerante “Proyecto Dino”, que permitirá a los visitantes conocer piezas y materiales relacionados con dinosaurios hallados en la provincia, ofreciendo una experiencia educativa sobre el patrimonio paleontológico de la región.

Además, habrá música en vivo con la presentación de Mauricio Rodríguez, artista local que brindará un repertorio pensado para acompañar la jornada y compartir en familia.

Otro de los atractivos será una experiencia de impresión 3D en vivo, a cargo de Phi3D Innovations, donde el público podrá observar el proceso de impresión y armado de una réplica de dinosaurio utilizando tecnología aplicada a la divulgación científica.