Claudio Larraza recorrió las obras de cloacas en barrio Norte y habló de la denuncia en su contra

Afirmó que 70 familias se conectarán el servicio y que tiene todos los papeles para responder a la denuncia

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, supervisó los trabajos que se llevan a cabo en el sector de barrio Norte, donde se ejecuta la primera etapa de la red de cloacas. Según indicó el mandatario, esta obra permitirá brindar el servicio a vecinos que carecían del mismo desde hace 40 años.

La infraestructura se conectará al colector norte y, posteriormente, a la planta de tratamiento que se construye en conjunto con el municipio de Cutral Co y el gobierno provincial, la cual presenta un avance del 60%. Hasta el momento, 70 familias han quedado conectadas al servicio en esta fase inicial. Los trabajos son realizados por contratistas locales y han enfrentado dificultades técnicas debido a interferencias con líneas de gas, agua e internet que no figuraban en los planos originales.

Además de la red cloacal, el municipio coordina con Copelco la regularización de la energía eléctrica y con Tecnogas la del servicio de gas en la zona norte del barrio.

En el sector de la rotonda también se completan tareas de urbanización y luminaria, las cuales sufrieron demoras de seis meses por el tiempo de tratamiento de los proyectos en el Concejo Deliberante.

Durante la recorrida, Larraza se refirió a las denuncias presentadas por integrantes de la oposición respecto a obras en la avenida Córdoba. El intendente manifestó que cuenta con la documentación necesaria para responder ante la justicia y sostuvo que la gestión prioriza la provisión de servicios y el desarrollo de un centro logístico vinculado a la actividad de Vaca Muerta.