El SIEN Cutral Co asistió a 23 emergencias durante el fin de semana

Del total de asistencias realizadas durante ese período, 12 estuvieron vinculadas a siniestros viales.

Entre el viernes 8 y el lunes 11, la Base SIEN de Cutral Co registró un total de 23 intervenciones en distintos puntos de la comarca, según datos oficiales del sistema de emergencias provincial.

Del total de asistencias realizadas durante ese período, 12 estuvieron vinculadas a siniestros viales. Dentro de ese grupo, se informó que en 8 casos las personas involucradas se desplazaban en motocicleta, lo que vuelve a poner en foco la incidencia de los accidentes en ese tipo de vehículos dentro de la región.

El resto de las intervenciones correspondió a atenciones por cuadros clínicos de diversa complejidad y a situaciones relacionadas con consumos problemáticos, que también demandaron la intervención del equipo sanitario de emergencia.