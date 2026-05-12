POLICARPO VALENZUELA

QEPD NECROLÓGICA

02/02/1949 – 12/05/2026



“En este momento tan difícil para nuestra familia, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todo el personal del Hospital Cutral Co, Servicio Social de Copelco, Dra Ocaña y Dr. Vilca de Sanatorio Huincul y a todo el personal. Al personal de Centro Renal, en especial a Dra. Cristina Álvarez, Marita Guzman de ISSN, al personal de Destacamento de Barrio Progreso por su atención, disposición, respeto y acompañamiento brindado. Gracias de corazón, por la calidez humana, el cuidado y dedicación”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co serán inhumados el día 13/05/2026 a las 17:30 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.