Multitudinaria marcha en Neuquén en defensa de la Universidad Pública

Aproximadamente 35 mil personas marcharon para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento universitario

El gobierno nacional se niega a aplicar la ley de emergencia universitaria y crece la protesta para que se otorguen los fondos otorgados por el Congreso Nacional.

En Neuquén capital se realizó una marcha que tuvo unos 35 mil asistentes, con representación de diferentes instituciones educativas, gremios y organizaciones sociales.

Sin que se actualicen las partidas presupuestarias para las universidades y sin aumento salarial, la universidad pública pierde docentes, matrícula y generación de conocimiento. Por ello salieron a reclamar que se aplique lo que el Congreso Nacional ya aprobó y la Justicia ratificó.

La misma movilización que se realizó en Neuquén se replicó en todo el país.