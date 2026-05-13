Presentaron la lista para las elecciones de la junta interna de ATE en Plaza Huincul

Los referentes de la agrupación señalaron que la conformación de este espacio responde a una solicitud de los trabajadores de diversos sectores municipales para obtener representación y resolver situaciones laborales mediante el diálogo

Integrantes de la Lista Verde realizaron la presentación oficial de los candidatos para la conducción de la junta interna de la municipalidad de Plaza Huincul. Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 2 de junio, en el horario de 8:00 a 16:00.

Para la jornada electoral se dispondrán dos urnas: una ubicada en el corralón municipal y la otra en la biblioteca Juan Benigar, situada en la Avenida San Martín. La lista presentada es la única que participará del proceso, dado que no se oficializaron otras opciones dentro de los plazos establecidos por el cronograma electoral.

Los referentes de la agrupación señalaron que la conformación de este espacio responde a una solicitud de los trabajadores de diversos sectores municipales para obtener representación y resolver situaciones laborales mediante el diálogo. Según explicaron, el proceso se inició tras realizar pedidos formales a la seccional local de ATE y a la conducción provincial; ante la falta de respuestas en esas instancias, el Consejo Directivo Nacional intervino para convocar a los comicios.

La lista de candidatos está integrada por los siguientes representantes:

Secretaria General: Marcela Cristina Mendoza.

Marcela Cristina Mendoza. Secretario Adjunto: Jesús Díaz.

Jesús Díaz. Secretaria Gremial: Laura Sepúlveda.

Laura Sepúlveda. Secretario Administrativo y de Actas: Gastón.

Gastón. Secretaria de Organización y Prensa: Victoria Sosa.

Victoria Sosa. Secretario de Salud Laboral: Daniel.

Daniel. Secretaria de Formación: Patricia Echeverría.

Patricia Echeverría. Secretario de Género: Carlos Acuña.

Carlos Acuña. Vocal: Dora Argueta.

Los candidatos destacaron que la lista incluye trabajadores de diferentes dependencias municipales con el objetivo de colaborar en el bienestar de los empleados del sector público local.