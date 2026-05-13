Intensa actividad del ministro Jorge Tobares ¿qué hizo en Cutral Co?

En Cutral Co se realizó una jornada informativa para jóvenes emprendedores y profesionales que quieren acceder a un crédito

El ministro de Gobierno provincial, Jorge Tobares permaneció toda la jornada de martes en la comarca petrolera, en actividades que incluyó asesoramiento crediticio para jóvenes, una visita a la escuela 22 y un recorrido de obras con el intendente Claudio Larraza.

En Cutral Co se realizó una jornada informativa para jóvenes emprendedores y profesionales que quieren acceder a un crédito. Además de Tobares hubo otros funcionarios y el diputado provincial Juan Sepúlveda.

“Es muy importante dotar de herramientas y principalmente de igualdad de oportunidades a nuestros jóvenes, estudiantes, técnicos y emprendedores” sostuvo Sepúlveda en la Jornada informativa sobre herramientas crediticias orientadas al desarrollo profesional y laboral.

“Es necesario que impulsemos políticas públicas que lleguen a todos los neuquinos, pero en esta ocasión a la juventud de nuestra comarca, debemos estar a la altura de los tiempos que vivimos y pensar en los jóvenes dándole oportunidades de crecer, estudiar, capacitarse y desarrollarse como profesionales” agregó.

En Huincul, el ministro visitó la escuela 22 donde entregó “imágenes emblemáticas que reflejan su vida institucional y el rol fundamental en el devenir de la comunidad. Gracias directora Silvia Torres, vice María Laura Baracco, Graciela Painemilla, secretaria Betina, diputada Yamila Hermosilla y al director del Distrito, Sergio Iril, por recibirnos y compartir este grato momento de diálogo e intercambio”, dijo Tobares en sus redes sociales.

Además del recorrido de obra con el intendente Larraza, también participó junto a Lorena Barabini y el equipo del Centro de Atención a la Víctima de la jornada de formación “Trata y Explotación de Personas” de la Ley Micaela, coordinada con el Departamento de Formación y Capacitación de la Policía Provincial.