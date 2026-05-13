Club Petrolero Argentino convoca a un encuentro de música y memoria en su estadio

Festejando un año más el Día del Hincha de Petrolero

Este miércoles 13 de mayo, el Club Petrolero Argentino realizará una jornada de celebración y homenaje en sus instalaciones.

El evento se desarrollará en la Cancha Auxiliar del club, con una propuesta que combina actividades recreativas y recordatorias.

La apertura del predio está programada para las 18:00 horas. La organización informó que la entrada será libre y gratuita, permitiendo el acceso tanto a los seguidores de la institución como a la comunidad en general.

El programa del evento incluye presentaciones en vivo de las siguientes bandas:

Los Desnutridos

Banda Extremo

Herencia Chamamecera

Nemmi’s

Además de los espectáculos musicales, se realizarán sorteos durante el transcurso de la tarde. La jornada se lleva a cabo bajo la consigna “Música, Memoria y Compañerismo”, rindiendo tributo a Arturo y Pablo, figuras vinculadas a la historia del club.