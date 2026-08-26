Se presentó el Torneo Federal Regional Amateur y hubo novedades

Se realizó la presentación en el Museo Nacional de Bellas Artes

En la jornada de ayer, se realizó la presentación oficial del torneo con más equipos del país. El Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén fue sede de la inauguración con autoridades del Consejo Federal, AFA y representantes de ligas y clubes participantes.

En la presentación, la novedad además de la implementación de nuevas reglas ya aplicadas en el mundial, fue este año, el regional además de los 4 ascenso tendrá 12 plazas para el nuevo torneo argentino.

Del acto participaron Javier Treuque, vicepresidente de AFA y secretario general del Consejo Federal; Néstor Mingot, presidente de LIFUNE; autoridades provinciales y representantes de clubes de todo el país.