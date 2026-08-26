Qué dice el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfaga máximas podrán ser de 75 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo despejado y ventoso hacia la noche.

La temperatura máxima será de 14° Centígrados y la mínima de 9°. El viento se presentará del noreste a 52 kilómetros con ráfagas de 68 kilómetros. Para la noche, rotará al oeste a 47 kilómetros con ráfagas de 75 kilómetros.

El cielo estará despejado en el día y a la noche se presentará despejado y ventoso.

Para el jueves se espera una temperatura máxima de 15° y la mínima de 9° Centígrados.