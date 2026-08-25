Duelo por trabajadores muertos: no habrá actividad en el CDI Gajitos de Ternura de Huincul

Este martes por la noche, el personal como el equipo directivo del Centro de Desarrollo Infantil Gajitos de Ternura, informaron a a la comunidad educativa que este miércoles 26 de agosto no se dictarán actividades en ambos turnos. La medida está respaldada por la secretaría de Relaciones Institucionales.
“Acompañamos con profundo dolor y respeto a la familia Latorre en este difícil momento que les toca atravesar. Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de todas nuestras familias”, se aclaró. La medida fue adoptada ante el fallecimiento de Cristian Latorre, un trabajador junto a su compañero Jonathan Meliqueo, en el hecho de esta tarde ocurrido en el ámbito laboral, en Rincón del Mangrullo.