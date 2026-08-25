El hospital zonal realizará una selección de personal de planta para el área de Psicología

La inscripción estará habilitada el 1 de septiembre de 2026, hasta las 23.59 horas

El hospital de Cutral Co de Plaza Huincul anunció la apertura de la primera instancia del proceso de selección de personal para cubrir un puesto de Psicólogo/a en planta.

La inscripción estará habilitada el 1 de septiembre de 2026, hasta las 23.59 horas. Las personas interesadas deberán enviar la documentación requerida en un único archivo en formato PDF al correo electrónico concursoshospitalcutralco@gmail.com.

En el asunto del correo deberán consignar: “Puesto, apellido y nombres”, a fin de identificar correctamente cada postulación.

Asimismo, se informó que la instancia de examen y entrevista se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2026.