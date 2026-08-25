Plaza Huincul organizará encuentros de orientación sobre adicciones en sedes vecinales

Las actividades estarán a cargo del Centro de Rehabilitación en Adicciones “Persistir”

La dirección de Vecinales de la Municipalidad de Plaza Huincul informó el cronograma de encuentros que se desarrollarán en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de brindar asesoramiento, información y orientación sobre adicciones.

Las actividades estarán a cargo del Centro de Rehabilitación en Adicciones “Persistir”, en conjunto con la Asociación Civil Pervivencia, y se realizarán en diferentes sedes vecinales entre septiembre y diciembre.

La propuesta contempla dos instancias principales: un grupo de pretratamiento y una charla de orientación sobre adicciones destinada a vínculos y familiares. Además, se desarrollarán actividades complementarias durante cada jornada.

El cronograma establecido es el siguiente:

17 de septiembre: barrio Altos del Sur.

barrio Altos del Sur. 15 de octubre: barrio Norte.

barrio Norte. 12 de noviembre: barrios Suyai–Soufal.

barrios Suyai–Soufal. 10 de diciembre: barrio Central.

Desde la organización solicitaron a quienes estén interesados en participar confirmar su asistencia previamente al teléfono 299 546 2678.