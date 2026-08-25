Abren las inscripciones para el curso de auxiliar en construcciones con componentes livianos

En el CFP 26

Se encuentra abierta la inscripción para una nueva propuesta de formación en el rubro de la construcción, destinada a quienes deseen incorporar conocimientos y herramientas para mejorar sus oportunidades laborales.

El curso “Auxiliar en Construcciones con Componentes Livianos” ofrece capacitación en técnicas de construcción liviana, En el Centro de Formación Profesional 26.

La formación tendrá una duración total de 70 horas y se dictará los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 13:30 a 17:00 horas.

La propuesta está orientada a personas mayores de 18 años o jóvenes desde los 16 años que cuenten con la escolaridad requerida. Entre los requisitos de inscripción se solicita presentar fotocopia de DNI, acta de nacimiento, certificado del último nivel educativo alcanzado y constancia de estudios primarios finalizados.

Las inscripciones se realizan en Sarmiento y Matarras, Cutral Co. Para mayor información e inscripciones, las personas interesadas pueden acercarse al lugar indicado.