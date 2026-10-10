Atención: cortarán durante dos horas la luz en un sector de Cutral Co

Es por una falla registrada. Se tardará ese tiempo en repararla.

Esta noche, desde Copelco se informó que habrá un corte de servicio de energía no programado.

Las razones fueron una fallas en borne de baja tensión en transformador SET 110, que se deberá reemplazar. Las tareas de reparación demandará un tiempo estimado de 2 horas.



Mientras que la zona afectada es la comprendida en avenida Matorras hasta Sáenz Peña y desde Pernisek a Carlos H Rodríguez. Desde Copelco, se pidió a los asociados sepan disculpar las molestias ocacionadas.

Para cualquier consulta o información adicional, se pueden contactar, a través de los canales habituales.