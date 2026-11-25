Cutral Co: realizarán una muestra de arte del taller de Pintura para Adultos

En la sala La Última Cena de Cutral Co

El Frente y la Participación Neuquina de Plaza Huincul invita a la comunidad a participar de la inauguración de la Muestra de Arte del Taller de Pintura para Adultos, donde se expondrán los trabajos realizados durante el año por los participantes.

La actividad se llevará adelante el próximo jueves 26 de noviembre, a las 10, en la sala La Última Cena de Cutral Co.

El taller estuvo a cargo de la profesora Estela Mary Quinteros y se desarrolló durante el año en el salón del partido El Frente y la Participación Neuquina, ubicado en avenida Keidel 1438 de Plaza Huincul.